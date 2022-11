Artemis 1 : pourquoi certains accusent la Nasa d'avoir truqué les images de la mission ?

Et dans ce cas, la Lune ne se situe pas du tout à la même distance de l'objectif. La photo de gauche a en effet été prise en août 2015 par le satellite DSCOVR. Il était alors installé en orbite à près de 1,5 million de kilomètres de la Terre, en direction du Soleil. Donc, à plus d'un million de kilomètres de notre satellite. A contrario, sur l'image de droite, la capsule n'est qu'à 128 km de la surface lunaire. La Lune étant beaucoup plus proche de l'objectif - qui utilise un grand angle pour capturer la capsule le plus largement possible - elle apparaît de manière beaucoup plus imposante. C'est le même effet qui est provoqué en photographie si l'on prend une photo d'une balle de golf devant un objectif. Une balle de basket qui se situerait en arrière-plan pourrait apparaître comme plus petite.

Des ombres incohérentes déformées par l'objectif

C'est d'ailleurs l'utilisation d'un grand angle qui vient expliquer un troisième et dernier phénomène visuel produit sur les clichés publiés par la Nasa. Photo à l'appui, certains s'étonnent que les ombres visibles sur la capsule ne soient pas similaires à celle sur la Lune. De fait, les premières semblent être provoquées par une lumière située en haut à gauche et celle sur notre satellite par une lumière provenant de la droite. En fait, c'est l'objectif utilisé par la capsule qui déforme l'image, dont les ombres. À la manière des "fish-eye", cette déformation circulaire des lignes droites et des perspectives va légèrement arrondir les bords de l'image. On ne peut pas s'en apercevoir sur le cliché parce qu'il n'y a pas d'autres objets qui puisse permettre de se rendre compte de cette distorsion. Mais certaines vidéos montrent bien cet effet d'optique, comme celle-ci, ou le panneau solaire forme un arc de cercle.