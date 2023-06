Certains microbes pourraient survivre aux conditions extrêmes du pôle Sud de la Lune

Et s'il y avait de la vie sur la Lune ? Le troisième volet du programme Artémis de la Nasa, qui doit ramener des astronautes sur la surface lunaire pour la première fois en plus d'un demi-siècle, est officiellement prévu pour fin 2025, même si le calendrier est à ce stade très incertain. Le site pour l’alunissage du vaisseau à bord duquel voyageront les deux astronautes a été défini par l’agence et se trouve dans la région du pôle Sud, où des traces d'eau ont été découvertes, ce qui pourrait être bien utile pour y installer un camp de base.