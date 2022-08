Mission Artemis I : à bord de la fusée, une intelligence artificielle à la Star Trek

À bord de la capsule Orion, cette IA, programmée pour comprendre plusieurs milliers de requêtes, doit démontrer qu'elle rend le travail des astronautes "plus simple, plus sûr et plus efficace, et faire progresser l'exploration humaine dans l'espace lointain", résume la Nasa dans un article. L'assistant vocal pourrait, à l'avenir, étoffer ses fonctions (en fournissant des données sur l'état du vol, l'orientation des engins spatiaux, des niveaux d'approvisionnement en eau...), prévoit Howard Hu, directeur adjoint du programme Orion au Johnson Space Center de la Nasa. Il se dit convaincu que cette technologie pourrait amener Orion à un "niveau supérieur, en permettant aux systèmes informatiques interactifs des vaisseaux spatiaux de science-fiction de devenir une réalité".