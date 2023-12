Mission Peregrine : une startup américaine va tenter pour la première fois un alunissage pour la Nasa

C'est une mission inédite à plus d'un titre : le robot lunaire a été conçu par une entreprise privée, tout comme la fusée à bord de laquelle il fera une partie du voyage. Le 24 décembre prochain, à la veille de Noël, le vaisseau américain Peregrine s'élancera en direction de la Lune, avant de tenter de s'y poser à la fin du mois de janvier.

Pour cette nouvelle mission américaine à destination de Séléné, la Nasa ne sera pas à la baguette. Enfin, pas tout à fait. L’alunisseur Peregrine, qui tentera de se poser sur le sol lunaire le mois prochain, a été conçu par Astrobiotic, une entreprise spatiale américaine. Quant au lanceur Vulcan Centaura, au sommet duquel l'engin robotisé s'élancera depuis la Terre, il a quant à lui été mis au point par United Alliance Launch, un autre acteur privé du secteur spatial américain. Et ce sera d'ailleurs son tout premier vol. Une mission inédite à plus d'un titre et qui illustre la nouvelle stratégie de l'agence spatiale américaine à travers ce qu'on appelle le "NewSpace", une nouvelle ère de l'exploration qui repose sur la formule du partenariat public-privé.

Pour les fans de spatial, ce sera un peu Noël avant l’heure. Le décollage de la mission est prévu, pour le moment, le 24 décembre 2023, à 7h50 (heure en France), depuis la base de lancement de Cap Canaveral, en Floride. Si le décollage a bien lieu à cette date, l'alunisseur devrait se poser le 25 janvier 2024 sur le site désigné, une région d'anciennes coulées de lave lunaire connue sous le nom de "Sinus Viscositatis" ("Baie de l'adhésivité", en latin). Sur place, Peregrine fonctionnera pendant une dizaine de jours avant le coucher du soleil, une étape redoutée par les équipes, les températures glaciales pouvant mettre en péril le bon fonctionnement des instruments de bord.

Au cours de la dernière décennie, la Chine et, plus récemment, l'Inde ont réussi à se poser sur la Lune", a déclaré Chris Culbert, responsable du projet CLPS au Centre spatial Johnson de la Nasa, à Houston, aux États-Unis. Mais aujourd'hui, aucune entreprise privée n'a réussi à se poser sur la lune. L'atterrissage sur la lune est un défi technique de taille." Cette mission est en effet la première dans le cadre du programme de l'agence spatiale américaine, nommé CLPS (pour "Commercial Lunar Payload Services", en français "Services de charge utile lunaire commerciale"). Lancée en 2018, cette initiative vise à permettre la Nasa d'amener des charges utiles sur la Lune, sans avoir à construire tous les engins spatiaux.

Des instruments scientifiques... et des cendres de défunts

En l'occurrence, pour la mission à venir, la Nasa s'est donc offert les services de l'entreprise Astrobiotic afin d'amener des charges utiles sur la Lune. Peregrine embarquera, au total, cinq instruments scientifiques pour le compte de l'agence spatiale américaine, détaille le site Space.com. L'un étudiera l'exosphère lunaire, une fine enveloppe gazeuse autour de la lune, tandis qu'un autre mesurera la quantité de neutrons au niveau de la surface. De quoi aider les scientifiques à déterminer la quantité d'hydrogène présente dans l'environnement et les niveaux d'hydratation du sol. Un autre encore fera office de marqueur de localisation permanent sur la Lune de manière à guider les engins spatiaux en orbite ou lors de la phase d’alunissage.

La startup propose aux familles d'envoyer les cendres d'un défunt sur la Lune. - ELYSIUM SPACE

Quant aux deux derniers instruments scientifiques, ils serviront à étudier les composés volatiles à la surface et les effets des particules solaires sur l’environnement lunaire. En plus des charges utiles de la Nasa, l'alunisseur d'Astrobiotic embarquera une quinzaine d'objets en tout genre, parmi lesquels figure la capsule temporelle Lunar Dream de la startup singapourienne Astroscale. Elle contiendra les messages de plus de 80.000 enfants du monde entier. La société américaine Elysium Space envoie, quant à elle, des petites capsules contenant les cendres de défunt. Enfin, des scientifiques des Seychelles ont demandé à envoyer un bitcoin.

Pionnier dans le domaine spatial, Astrobiotic a été fondée en 2007 par des anciens de l'Université de Carnegie-Melon, à Pittsburgh, aux États-Unis. En cas de succès de la mission, elle deviendrait la première entreprise spatiale privée à réussir l'exploit de poser en douceur une sonde robotisée sur la Lune. "Nous allons amener sept nations à la surface de la lune, dont six n'ont jamais touché de logiciel à la surface de la lune, à savoir le Royaume-Uni, le Mexique, l'Allemagne, la Hongrie, le Japon et les Seychelles", s'est félicité lors d'un point presse John Thornton, le PDG d'Astrobiotic, en rappelant que son entreprise a réalisé, dès 2014, la première vente de charge utile commerciale pour une livraison lunaire au monde.