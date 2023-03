Un imposant astéroïde va passer entre la Terre et la Lune

Le géocroiseur "2023 DZ2" appartient à la famille d'astéroïdes Apollon et tourne un tour complet du Soleil tous les 3,16 ans. Quant à son diamètre, selon des estimations, il ferait probablement entre 40 et 90 mètres. À titre de comparaison, le météore de Tcheliabinsk, tombé en Russie en 2013, avait un diamètre estimé à 20 mètres - sa désintégration a libéré l’équivalent de trente fois la puissance de la bombe atomique de Hiroshima, provoquant de nombreux dégâts dans la région et blessant un millier de personnes.

À l’instar de ce météore, une partie non négligeable de ces astéroïdes de taille moyenne est encore inconnue, car ceux-ci sont très difficiles à repérer. "2023 DZ2" a été découvert pour sa part à la fin du mois de février par une équipe d’astronomes de l'Observatoire du Roque de los Muchachos, basé sur l'île La Palma, dans les Canaries (Espagne). Bien que son origine exacte reste inconnue, la majeure partie des géocroiseurs proviennent de la ceinture d'astéroïdes, entre Mars et Jupiter. "2023 DZ2" a probablement été expulsé de son orbite sous l'effet des interactions produites par cette dernière, comme c'est souvent le cas.