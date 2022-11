Mission Artemis de la Nasa : ce qu'il faut savoir sur le nouvel essai de décollage vers la Lune

Les complexes opérations de remplissage de carburant doivent commencer mardi après-midi au centre spatial Kennedy. L'étage principal de la fusée de 98 mètres de haut, de couleur orange, sera rempli de pas moins de 2,7 millions de litres d'oxygène et d'hydrogène liquides. Cet été, une fuite d'hydrogène avait causé l'annulation de la deuxième tentative de décollage. Les procédures ont depuis été modifiées, et vérifiées avec succès lors d'un test. La première annulation était, elle, due à un capteur défectueux. Les responsables de la Nasa n'ont cessé de répéter que ces problèmes étaient normaux pour un tout nouveau véhicule, que ses équipes apprennent à comprendre et manier.