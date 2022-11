Une partie de la navette spatiale Challenger retrouvée près du triangle des Bermudes

Si ce segment, remarquablement conservé au fond de l'océan, est historique, il ne devrait cependant pas apporter de nouvelles informations sur l'accident en lui-même. Les causes de la tragédie ont en effet déjà été bien établies. Elle était liée à des joints qui avaient gelé durant la nuit précédent le vol. Observer la manière dont les matériaux ont vieilli pourrait malgré tout être intéressant, a estimé auprès de l'AFP Mike Ciannilli, employé de la Nasa depuis plus de 25 ans, pour l'essentiel sur le programme de la navette spatiale. Mais surtout, à ses yeux, cette découverte permettra de raviver le souvenir de Challenger et toutes les "leçons tirées de cette mission". Si la Nasa n'a pas encore indiqué si elle comptait extraire le morceau de l'eau, des discussions sont en cours, a précisé Mike Ciannilli. Toujours est-il que, quoi qu'il soit décidé, l'objectif de l'agence spatiale "est de nous assurer que nous honorons la mémoire et l'héritage de l'équipage, et leurs familles".