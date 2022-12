Selon des astrophysiciens, ces deux exoplanètes abriteraient des "mondes aquatiques"

Des astrophysiciens ont annoncé cette semaine la découverte d’un nouveau type d’exoplanètes, dont la caractéristique principale est d’être composé principalement d'eau et entourée d'une atmosphère épaisse et humide. Kepler-138-d (au premier plan sur l’image ci-dessous) et Kepler-138-c ne ressemblent à aucune planète de notre système solaire. Ces "mondes aquatiques" se situent à quelque 218 années-lumière de nous, en regardant dans la direction de la constellation de la Lyre. Les deux astres orbitent autour d’une naine rouge (une étoile plus petite et plus froide que notre Soleil, ndlr).