Mission Artemis : pourquoi un alunissage en 2025 est peu probable

Et maintenant, la suite ? Avant de fouler le sol lunaire, une deuxième mission, Artemis-II, emmènera un équipage jusqu'à la Lune, toujours sans y atterrir. Le nom des astronautes sélectionnées par la Nasa sera annoncé en début d’année prochaine pour un lancement prévu en 2024. Enfin, si tout va bien… Les incertitudes sont nombreuses, et un report n’est donc pas à exclure. Le lancement d’Artemis-I a été repoussé à trois reprises. Et les équipes de la Nasa et ses partenaires vont maintenant devoir mettre les bouchées doubles pour parvenir à respecter ce calendrier.

Pour l’instant, la Nasa n’a ni lanceur ni vaisseau spatial, même si la conception de la capsule d'Artemis-II a déjà bien avancé, selon l’agence. Des composants clés - notamment le système avionique - de la capsule Orion seront réutilisées sauf qu'avant d’être assemblés, ils vont devoir subir une série de tests de validation. Or ce type de procédures peut prendre du temps, souligne le site Space.com, qui rappelle que la décision de la Nasa de réutiliser une partie du matériel a été prise lorsque le calendrier assurait trois années complètes entre les deux lancements.