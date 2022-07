Premières photos du télescope James Webb : que nous apprennent-elles sur l'Univers ?

Que va nous apprendre d'autres cet ambitieux télescope ?

L'énorme avantage de James Webb c'est qu'il observe dans l'infrarouge, là où le mythique télescope spatial Hubble, lancé en 1990 et toujours en fonctionnement, opère surtout dans la lumière visible et les ultraviolets. Ce qui est très bien pour observer les galaxies et les étoiles quand elles ne sont pas trop loin. Mais pour les plus éloignées, ce qui se passe, c'est que leur lumière se décale dans le rouge, voire dans l'infrarouge pendant qu'elles voyagent dans l'espace, ce qui fait que pour observer les objets lointains, Hubble est en quelque sorte myope par nature. Il n'est pas conçu pour avoir une vision de loin comme James Webb.

Autres grandes différences entre les deux télescopes : le miroir principal de James Webb est près de trois fois plus grand que celui d'Hubble et il évolue bien plus loin : à 1,5 million de kilomètres de la Terre, contre 600 km pour Hubble. James Webb va enfin nous permettre d'étudier les exoplanètes, plus proches de nous, mais qui émettent dans l'infrarouge et le milieu interstellaire, ces nuages de poussières et de gaz dans lesquels se forment les étoiles et les planètes. Là aussi, cela va nous donner des indications importantes pour savoir comment l'Univers a évolué. En revanche, cela ne nous permettra pas encore de savoir s'il y a de la vie dans d'autres galaxies.