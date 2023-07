Un signe de vie sur Mars ? Le rover Perseverance déterre de la matière organique

Et si, jadis, il y avait eu de la vie sur Mars ? Des chercheurs, qui ont étudié les images et les données du rover Perseverance, ont trouvé des molécules organiques dans le cratère Jezero, un lieu considéré comme idéal pour abriter les reliques d'une vie passée, selon une étude parue, mercredi 12 juillet, dans la revue scientifique de référence Nature. "La présence et la distribution de matière organique préservée à la surface de Mars peuvent fournir des informations clés sur le cycle du carbone martien et le potentiel de la planète à accueillir la vie tout au long de son histoire", peut-on ainsi lire.

Si cette découverte n'est en soi pas une confirmation qu'il y a eu de la vie sur "la planète rouge", la présence de ces molécules organiques - composées de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote et de souffre - livre des preuves que les conditions nécessaires à la vie telle que nous la connaissons ont pu exister autrefois. "Ils sont un indice passionnant pour les astrobiologistes, car ils sont souvent considérés comme des éléments constitutifs de la vie", a expliqué à Space.com l'auteur principal de l'étude, Sunanda Sharma, scientifique planétaire au California Institute of Technology de Pasadena.