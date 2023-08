Nuit des étoiles 2023 : comment profiter au mieux de cet événement unique au monde ce week-end

Du fait de la pollution lumineuse et d’un horizon obstrué, la capitale n'est clairement pas le meilleur endroit pour admirer le ciel étoilé. Toutefois, muni d'une lunette astronomique ou d'un télescope, on peut malgré tout voir de belles choses. L'Association française d'astronomie invite tous les astronomes en herbe et curieux au parc Montsouris, dans le 14e arrondissement, le vendredi 11 août à 21h puis le samedi 12 août à 0h30. Tout le matériel nécessaire sera mis à disposition gratuitement, avec en prime les explications d'un professionnel.

D'autres nuits d'observations sont organisées dans le Parc Jean-Loup Metton à Montrouge (Hauts-de-Seine), le 12 août à 22h et le 13 août à 0h30. Au Square Louise Michel, dans le 18e arrondissement de Paris, ce sera le 13 août à 21h et le 14 août à 0h30. De son côté, la Cité des sciences et de l'industrie convie petits et grands pour une soirée de découverte de l'astronomie et d'observations contemplatives le vendredi 11 août, de 21h à 0h, au Parc de la Villette, dans le 19e. Tandis qu'au Musée de l'Air et de l'Espace, au Bourget (Seine-Saint-Denis), ce sera le 12 août, de 18h30 à 1h30. L'accès est libre et gratuit pour ces deux événements.