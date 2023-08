Objectif Lune : après l'Inde, quels sont les pays sur la rampe de lancement ?

La preuve, s’il en fallait, qu’un alunissage contrôlé ça ne s’improvise pas ! Et c’est justement la raison pour laquelle on compte sur les doigts d’une main les nations ayant réussi à mener avec succès une telle opération. À ce jour, seuls l'Union soviétique (avec la mission Luna-9, en février 1966), les États-Unis (Surveyor-1, quatre mois plus tard), la Chine (Chang’e-4, en 2019) et donc maintenant l’Inde sont parvenus à procéder à l’alunissage contrôlé d’une mission robotique. Avant d'être rejoints par d'autres pays ?