Handicap : bientôt un "parastronaute" européen dans l'espace ?

Une première dans l'histoire de la conquête spatiale. L'agence spatiale européenne (ESA), dont les 22 États membres sont réunis à Paris, va donner la possibilité à des personnes en situation de handicap de devenir astronaute et voler en orbite. Les contours de ce projet, nommé "parastronaute", vont être présentés plus en détails ce mercredi par l'agence spatiale, qui dévoilera également, sitôt son budget adopté, les visages et les noms de sa nouvelle promotion d'astronautes, au nombre de six. Et peut-être aussi ceux des candidats sélectionnés pour participer à ce programme inédit.