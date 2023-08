Perte de contact avec Voyager 2 : la Nasa assure que sa sonde historique "est en bonne santé"

La sonde spatiale Voyager 2 a quitté en 2018 la bulle protectrice du Soleil, appelée l'héliosphère, pour entrer dans l'espace interstellaire. Avant de quitter le système solaire, elle est devenue la seule sonde à avoir réalisé un survol d'Uranus et de Neptune.

Sa jumelle Voyager 1, également lancée en 1977, était devenue le premier vaisseau à entrer dans l'espace interstellaire, en 2012, et se trouve actuellement à environ 24 milliards de kilomètres de la Terre. Les deux sondes de la Nasa emportent chacune des enregistrements de sons et d'images de la Terre sur des plaques en or et en cuivre.