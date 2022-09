Espace : le télescope James Webb révèle de sublimes images de la nébuleuse de la Tarentule

Toujours plus loin... De magnifiques images de la nébuleuse de la Tarentule, captées par le télescope James Webb, ont été rendues publiques mardi. Surnommée ainsi en raison de la forme de ses nuages de gaz et de poussière, cette contrée du cosmos est située à 161.000 années-lumière "seulement" de la Terre, a rappelé la Nasa dans un communiqué. Elle est la région de formation d'étoiles la plus grande et lumineuse de tout le groupe de galaxies situées non loin de la nôtre. Elle abrite les étoiles les plus chaudes et massives connues.