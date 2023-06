Plus de 45.000 galaxies sont visibles sur cette image spectaculaire

Plus de 45.000 galaxies… en une seule image ! Un sacré coup de filet pour la nouvelle longue vue du cosmos de l’agence spatiale américaine, qui a récemment mis en ligne le cliché, rapporte le site américain Business Insider. Depuis maintenant un peu plus d’un an, le télescope spatial James Webb scrute l’espace profond, à la recherche de galaxies qui se sont formées aux premiers âges de l’Univers, peu après le fameux Big Bang - survenu il y a environ 13,8 milliards d’années.