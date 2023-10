"Il y a tellement de fusées" : le climat de la Terre affecté par la multiplication des lancements spatiaux ?

Avant les années 2010, les décollages de fusée et les retours d'engins spatiaux étaient des événements relativement exceptionnels. Mais de nos jours, en raison des progrès technologiques et de l'absence de réglementation, pas une semaine ne passe sans qu'une agence spatiale ou une entreprise privée ne procèdent à un lancement. La plupart finissent un jour par redescendre et, sous l'effet de la chaleur et des frottements, leurs carlingues libèrent alors des composés chimiques.

"Il y a tellement de fusées qui montent et qui descendent, et tellement de satellites qui retombent dans l'atmosphère, que ces particules d'aérosols commencent à apparaître dans la stratosphère", explique Dan Cziczoe. Et ce n'est pas sans conséquences.