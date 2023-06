Pollution lumineuse : "Il faut une prise de conscience à l'échelle nationale"

Depuis plus de 20 ans, votre association milite pour limiter l'impact de la lumière artificielle. Les résultats de cette étude vous ont-ils surpris ?

Anne-Marie Ducroux : À l’origine, ces chercheurs avaient démontré une augmentation de 2% en moyenne par an. Dans leur dernière étude, ils indiquent qu’elle serait plutôt de 10% en moyenne, un chiffre dont ils s'étonnent. Mais on s’étonne à vrai dire qu’ils soient étonnés : on sait qu’il y a une sous-estimation de la pollution lumineuse depuis des années, l'éclairage privé - panneaux publicitaires, enseignes lumineuses, etc. - n'étant pas pris en compte, faute de données disponibles. En seulement 20 ans (entre 1992 et 2012), à partir du seul éclairage public, le nombre de points lumineux de l’éclairage public avait augmenté de plus de 89%, produisant 94% de lumière artificielle en plus pendant la nuit.

La pollution lumineuse générée par la multiplication des sources de lumière artificielle touche aussi bien les villes que les campagnes. Existe-t-il encore des endroits de nuit noire en France ?

Souvent, on croit qu’il n’y a que les grandes villes qui produisent de la lumière. Or, ce n’est pas le cas. La lumière se diffuse à distance des sources, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres à la ronde. En 2015, on a publié une carte de la pollution lumineuse en France. On voit très bien qu’il existe encore très peu d’endroits où l’on a une bonne qualité de nuit. Ce sont soit des zones inhabitées, dans les montagnes par exemple ; soit des zones avec une densité de population très faible, la "diagonale du vide", comme on l’appelle en France. La totalité des communes sont beaucoup trop éclairées par rapport à ce qu’est la réalité du rythme biologique dont nous avons besoin. D’où l’importance de réduire la quantité de lumière dans toutes les communes. Mais pour cela, il faut une prise de conscience à l'échelle nationale. De fait, si une commune agit au mieux, mais que toutes ses communes environnantes ne font rien ou augmente les sources lumineuses, son effort va être fortement amoindri. En d'autres termes, il faut une approche globale.