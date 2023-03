Pour crasher l'ISS sur Terre sans l'aide de la Russie, la Nasa veut son propre remorqueur spatial

L'heure de la retraite approche pour l’ISS. Après avoir accueilli à son bord des centaines d’astronautes issus de dix-neuf pays depuis l'an 2000, date d'arrivée du premier équipage, le laboratoire spatial devrait fermer ses portes fin 2030, selon un calendrier établi par la Nasa et ses partenaires. L’engin (du moins ce qu’il en reste) sera désorbité l'année suivante et terminera son odyssée dans les profondeurs de l’océan Pacifique, au "Point Nemo". Nommé d'après le célèbre commandant de sous-marin imaginé par Jules Verne dans Vingt mille lieues sous les mers, il s'agit du point dans l'océan le plus éloigné de toute terre émergée.