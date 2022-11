Espace : pour la Nasa, des humains vivront sur la Lune d'ici à 2030

De la réussite de cette première mission dépend l'avenir d'Artémis 2, qui emmènera des astronautes faire le tour de la Lune sans s'y poser, puis d'Artémis 3, qui marquera enfin le retour d'humains sur la surface lunaire. Ces missions doivent officiellement avoir lieu en 2024 et 2025, respectivement. La Nasa envisage ensuite une mission par an, pour construire une station spatiale en orbite autour de la Lune et une base sur son pôle sud.