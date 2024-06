La mission spatiale Landolt est destinée à améliorer le calibrage des télescopes sur Terre. Pour cela, la Nasa veut placer en orbite une étoile artificielle, qui servira d'étalon.

Une étoile pas comme les autres va bientôt faire son apparition dans le ciel. Dans le but d’améliorer la précision des télescopes sur Terre, l’Agence spatiale américaine a annoncé son intention de placer un satellite en orbite terrestre à environ 35.500 kilomètres au-dessus de la surface de notre planète, une distance suffisante pour imiter une véritable étoile aux yeux des télescopes terrestres.

Cette "étoile" artificielle, qui a été baptisée Landolt, ne sera pas assez brillante pour être vue à l'œil nu, d’après les scientifiques en charge de la mission. Mais si vous disposez d'un petit télescope personnel, vous pourrez peut-être apercevoir un objet de la taille d'une boîte à chaussures en position stationnaire dans le ciel, indique le site spécialisé Space.com. Le lancement est prévu en 2029.

Améliorer la précision des télescopes

Une fois en orbite, le satellite pointera huit lasers en direction de télescopes, qui observeront cette "étoile" artificielle en même temps que leurs cibles scientifiques. En mesurant la quantité de lumière absorbée par l'atmosphère terrestre, puis en comparant les relevés avec une cinquantaine d'étoiles témoins, les astronomes pourront obtenir un point de référence et ainsi améliorer le calibrage des télescopes à l'avenir.

La mission doit permettre aux scientifiques d'étudier avec une plus grande finesse les diverses propriétés des étoiles, comme leur luminosité, leur taille, leur âge ou encore leur distance avec notre planète. Et aussi de déduire plus précisément la quantité d'énergie que produisent ces astres, autant de données qui faciliteront la recherche d'une planète jumelle de la Terre, soulignent les responsables de la mission dans un communiqué.