Pourquoi le contrat d'Amazon avec Ariane 6 est "massif"

"Pour nous 18, c'était le bon chiffre, a détaillé Stéphane Israël à l'Agence France-Presse. À la fois, on voulait quelque chose d'absolument massif et ça l'est, c'est de loin le contrat le plus important que nous ayons jamais signé, et en même temps on voulait évidemment tenir nos engagements et garder de la disponibilité pour d'autres clients", outre les quatre lancements annuels destinés aux institutions européennes.

Ni le montant des contrats, ni le début de leur mise en œuvre n'ont été précisés par le groupe.