"Proxima du... chorizo" : Étienne Klein revient sur l’emballement planétaire autour de son canular

L'occasion pour le scientifique de livrer quelques remarques et commentaires à ce sujet, indiquant par exemple que l'image de la tranche de chorizo est un canular récurrent, utilisé notamment, il y a quelques années, pour faire croire à la face cachée de la Lune. "Le pastiche, la parodie et le canular relèvent de la tradition, notamment en sciences", souligne sur LinkedIn le scientifique de 64 ans, directeur de recherche au Commissariat à l'énergie atomique (CEA).

Et d'énumérer : "Les pastiches de Georges Pérec, les articles canular de Hans Bethe ou ceux, plus nombreux, de George Gamow (qui publia notamment un article expliquant que, du fait de la force de Coriolis qui change de signe à l’équateur, les vaches mastiquent dans le sens des aiguilles d’une montre dans l’hémisphère nord et dans le sens contraire dans l’hémisphère sud…)." Comme il l'a expliqué récemment, son geste fait aussi écho à l'affaire Sokal, du nom d'un physicien américain qui avait publié en 1996 un article canular dans une revue à comité de lecture.