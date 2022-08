Conquête de l'espace : qu'est-ce que l'hélium-3, le "carburant de la Lune" qui suscite espoir et convoitises

Et ce gaz suscite l'attention de la communauté scientifique depuis plusieurs années (un rapport de la Nasa le mentionnait dès 1988), en raison de son potentiel. Il a en effet la particularité d'être le carburant idéal pour la fusion nucléaire : un processus qui consiste à assembler deux noyaux atomiques légers pour produire des quantités considérables d’énergie, sans déchets radioactifs. "Une énergie abondante, décarbonée et sans déchets nucléaires", résume Florian Vidal, "d’autant plus que cet isotope est utile pour d’autres applications telles que la cryogénie, les ordinateurs quantiques et l’imagerie pulmonaire par IRM".