Quatre ans après un échec cuisant, la fusée indienne Chandrayaan-3 mise en orbite autour de la Lune

L'Inde pourrait devenir le quatrième pays de l'Histoire à réussir un alunissage contrôlé. Le pays de Narendra Modi a annoncé avoir réussi, samedi 5 août, à faire entrer sa fusée Chandrayaan-3 - non habitée - dans l'orbite de la Lune. Une nouvelle étape dans le projet spatial de New Delhi, plus de trois semaines après le lancement de l'engin, depuis Sriharikota, dans l'État méridional de l'Andhra Pradesh. La mission devrait, si tout se déroule comme prévu, se poser près du pôle sud de la Lune, peu exploré, entre le 23 et le 24 août.