Elle marche dans les pas de Thomas Pesquet : Sophie Adenot rejoint le corps des astronautes de l'Esa

C’est une femme, elle a 40 ans et nous vient de Bourgogne. A l’issue d’un processus de recrutement impitoyable, avec des milliers de postulants et seulement une poignée d'élus, la Française Sophie Adenot a décroché son ticket pour les étoiles. Aux côtés de cinq autres aspirants, cette pilote d'hélicoptère expérimentée, âgée de 40 ans, va donc intégrer la nouvelle promotion du corps des astronautes de l’Agence spatiale européenne (Esa), onze ans après Thomas Pesquet. Depuis, le Français a effectué deux missions en orbite, au fort retentissement sur Terre. Et on souhaite, évidemment, à Sophie Adenot un parcours aussi étincelant et même plus.