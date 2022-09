Espace : qui est Samantha Cristoforetti, première femme européenne aux commandes de l’ISS ?

La principale intéressée s'est réjouie de cette promotion. "Je suis touchée par ma nomination au poste de commandante et je suis impatiente de mettre à profit l’expérience que j’ai acquise dans l’espace et sur Terre pour diriger en orbite une équipe particulièrement brillante", a-t-elle déclaré sur le site de l'Agence spatiale européenne (ESA). "La richesse de Samantha en termes de connaissances et d'expérience fait d'elle une excellente candidate pour ce poste. En tant que première femme européenne à occuper le poste de commandant, elle repousse une fois de plus les limites de la représentation féminine dans le domaine spatial", a, de son côté, salué David Parker, directeur de l'exploration humaine et robotique de l'ESA.