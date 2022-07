Selon la Nasa, une tempête solaire devrait toucher la Terre dans la nuit de lundi à mardi

Ce phénomène, bien connu des astronomes, est la conséquence de l'accumulation d'énergie à la surface de notre étoile. Les éruptions solaires, ou éjections de masse coronale en jargon d’astrophysicien, projettent du plasma solaire à très grande vitesse dans l'espace, qui peut ensuite frapper la haute atmosphère de la Terre et interagir avec son champ magnétique.

"En général, nous sommes bien protégés du Soleil, déclarait Aurélie Marchaudon, chercheuse à l’Institut de recherche en astrophysique et planétologie (IRAP), dans un article paru l'an dernier sur le site du CNRS. Notre atmosphère bloque une grande partie des rayons UV et X et notre magnétosphère dévie le vent solaire (flux de plasma). Mais quand les éruptions solaires sont suffisamment fortes et orientées vers la Terre, elles peuvent créer des perturbations sur notre planète."