Sortez jumelles et télescopes : lundi, Jupiter au plus près de la Terre depuis 59 ans

Jupiter continue de régner dans le ciel nocturne en ce début d'automne. Et tout particulièrement ce lundi : la géante gazeuse atteindra le point le plus proche de la Terre depuis 1963, selon un communiqué de la Nasa. Un phénomène qui s'ajoute au fait que Jupiter sera "en opposition", c'est-à-dire dans un alignement parfait avec la Terre et le Soleil, comme cela se produit tous les 13 mois.

Selon la Nasa, il est rare que l'opposition coïncide avec cette proximité entre les deux planètes, et ce double phénomène permettra - lorsque le ciel est dégagé - d'avoir une vue particulièrement bonne de la géante.