SpaceX a déjà lancé 5000 satellites pour développer son réseau Starlink

Pour atteindre cet objectif, SpaceX a adopté une cadence quasi industrielle, avec environ 1000 satellites déployés chaque année autour de la Terre. Une partie d’entre eux sont aujourd’hui inactifs ou ont été désintégrés dans l’atmosphère. De petite taille, les satellites Starlink ont une durée de vie relativement courte. Et donc, il faut régulièrement les remplacer. SpaceX communique peu sur le sujet. Et pour cause, la société d'Elon Musk est régulièrement pointé du doigt par les astronomes ou des agences spatiales, qui lui reprochent de prendre un peu trop place tout là-haut.

"L'espace est extrêmement vaste et les satellites sont minuscules", avait déclaré en 2021, dans une interview au Financial Times, le milliardaire. On estime que le réseau Starlink comptabilise actuellement un peu plus de 4000 satellites actifs, soit environ un tiers de l’objectif fixé. Mais Elon Musk ne compte pas s’arrêter là. L’entreprise spatiale américaine a déposé une demande auprès de la Commission fédérale des télécommunications (FCC) pour déployer 30.000 unités supplémentaires pour la deuxième génération de son réseau. Autant dire que le décompte risque de durer encore longtemps.