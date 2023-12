Station spatiale internationale : la Russie et les États-Unis prolongent leurs vols croisés jusqu'en 2025

L'Agence spatiale russe (Roscosmos) a annoncé jeudi la prolongation des vols croisés avec la Nasa vers la Station spatiale internationale (ISS) jusqu'en 2025. À moyen terme, Moscou souhaite se désengager du projet et se doter de ses propres installations en orbite terrestre.

Statu quo pour les prochaines années. "Afin de maintenir la fiabilité du fonctionnement de l'ISS en général" et de garantir la présence d'au moins un représentant de Roscosmos et de la Nasa sur leurs segments respectifs de la station, "un accord a été atteint avec les partenaires américains en 2023 pour prolonger les vols croisés jusqu'en 2025", a annoncé jeudi l'agence spatiale russe dans un communiqué. Dans le détail, deux additifs à l'accord entre Moscou et la Nasa sur les vols vers l'ISS ont été signés à ces fins en juillet et en décembre 2023, précise-t-elle.

Pour rappel, isolée diplomatiquement depuis son offensive en Ukraine en février 2022, la Russie ne cache pas son intention de se retirer "après 2024" de l'ISS, où se trouvent en permanence ses cosmonautes et dans laquelle elle joue un rôle clé. La création d'une nouvelle station orbitale russe est dès lors présentée comme la priorité par Roscosmos. À ce titre, en octobre dernier, le président Vladimir Poutine a assuré que le premier segment de ces installations propres serait mis en orbite en 2027.

Le secteur spatial russe, qui fait historiquement la fierté du pays, souffre depuis des années de problèmes de financement, de scandales de corruption et d'échecs comme la perte en août de la sonde lunaire Luna-25. De son côté, l'ISS a commencé à être assemblée en 1998 grâce à la coopération internationale, et plus particulièrement au travail commun de l'Europe, le Japon, les États-Unis et la Russie. Sa retraite était prévue en 2024, mais la Nasa a estimé qu'elle pouvait fonctionner jusqu'en 2030.