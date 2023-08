Les images du lancement de la capsule Dragon de SpaceX vers l'ISS, avec quatre astronautes à bord

La mission, baptisée Crew-7, est commandée par l'astronaute de la Nasa Jasmin Moghbeli et inclut le Danois Andreas Mogensen, le Japonais Satoshi Furukawa et le Russe Konstantin Borissov. Pour lui comme pour l’Américaine, c’est un baptême de l’espace. Il s'agit de la septième mission de rotation régulière d'équipage opérée par SpaceX, l'entreprise du milliardaire Elon Musk, pour la Nasa. Il est possible de suivre en direct une partie du voyage depuis la chaîne YouTube de l'agence spatiale.