Télescope James Webb : des images saisissantes de Jupiter présentées par la Nasa

Des clichés d'une beauté éblouissante. Le télescope spatial James Webb - fruit d'une collaboration scientifique internationale intégrant la Nasa, l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'Agence spatiale canadienne (CSA) - a pris Jupiter en photos. Sur ces images, captées en juillet dernier et diffusées ce lundi 22 août, la planète apparaît sous un jour nouveau. À ses deux pôles, des aurores - ces phénomènes lumineux générés par les tempêtes solaires - sont visibles. "Incroyable détail de l’atmosphère turbulente, des aurores aux pôles, des anneaux encerclant la planète, les minuscules lunes et même quelques galaxies en arrière-plan", s'extasie le planétologue James O’Donoghue sur Twitter.