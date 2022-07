Télescope James Webb : "La France sera aux premières loges pour observer les exoplanètes"

Quelle place occupe la France au sein de l’aventure James Webb ?

Tout d’abord, il faut rappeler qu’un morceau de France voyage à bord du télescope James Webb. Le Miri (pour "Mid-InfraRed Instrument", en anglais), l’un des quatre instruments dont est doté le télescope spatial, a été conçu par la France. Plus exactement, la partie imageur de l’appareil, une caméra infrarouge (Mirim), à laquelle est associé un spectrographe (MRS) qui permet, lui, de décomposer la lumière - et ainsi de la décoder. C’est la France qui a œuvré pour ajouter cet instrument, sous l’impulsion de l’astrophysicien Pierre-Olivier Lagace. Il a été mis au point dans les années 2000 au sein du CEA, en collaboration avec l’Agence spatiale française (Cnes) et plusieurs laboratoires, notamment du CNRS. Historiquement, la France est à la pointe dans le domaine des technologies infrarouges.

À quoi l’instrument Miri va-t-il servir exactement ?

Grâce à l'œil de Miri, nous allons pouvoir observer l’Univers avec des longueurs d’ondes encore plus grandes, dans le domaine infrarouge, et ainsi regarder encore plus loin dans l’invisible. C’est l’instrument idéal pour observer les atmosphères des exoplanètes (comprendre, des planètes qui orbitent autour d’une autre étoile que notre Soleil, ndlr). L’objectif est de parvenir à y détecter des biosignatures, autrement dit des molécules fondamentales qui pourraient nous permettre de savoir si les conditions sont propices à l’émergence de la vie.

Pour le dire plus simplement, on essaie de faire un diagnostic, le plus précis possible, pour comprendre ce qu’il s’y passe. Un peu comme un médecin qui va prendre le pouls, la température et la pression de son patient. Pour cela, on va plonger, littéralement, dans les différentes couches de l’atmosphère de ces exoplanètes. D’autre part, on pourra également observer des planètes en fusion, c’est-à-dire encore à l’état primaire. Certaines n’ont pas encore d’atmosphère. On va essayer d’observer tous les stades de l’évolution d’une planète.