Tempête solaire et orages géomagnétiques : quelles conséquences pour nous sur Terre ?

Détecter ces événements au plus tôt, c'est tout l'enjeu de la météorologie spatiale, une discipline encore assez récente mais non moins utile, quand on connaît les conséquences potentielles. "Dans un monde de plus en plus technologique, où presque tout le monde possède des téléphones portables et où le GPS contrôle non seulement votre système de cartographie embarqué mais aussi la navigation aérienne et les horloges extrêmement précises qui régissent les transactions financières, la météo spatiale est une affaire sérieuse", souligne l'Agence spatiale américaine sur son site internet. Heureusement, grâce aux progrès de la science, les scientifiques sont aujourd'hui capables de prévoir ces événements, plus ou moins à l'avance.