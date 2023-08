Une éruption solaire géante ressentie sur Terre, Mars et la Lune pour la première fois

Se déplaçant à la vitesse de 500 kilomètres par seconde à travers le Système solaire, ces nuages de particules invisibles - des ions et des électrons essentiellement - ne sont pas sans danger. "Lors de ces événements, explique l'Esa, les particules du Soleil sont suffisamment énergétiques pour traverser la bulle magnétique qui entoure la Terre et nous protège", ce qui pourrait mettre en péril la santé des astronautes se trouvant à bord des stations spatiales qui orbitent autour de notre planète et, dans un avenir pas si lointain, celles qui verront le jour autour de la Lune et peut-être aussi autour de Mars plus tard, sait-on jamais !

"La Lune et Mars étant au centre de la future exploration humaine, il est extrêmement important de comprendre ces événements solaires et leur impact potentiel sur le corps humain", souligne l'Esa. Les astronautes sont particulièrement exposés au risque de maladie lié aux radiations des particules solaires. "Si un astronaute reçoit plus de 10 grays (l'unité d'absorption des rayonnements, ndlr), il est extrêmement peu probable qu'il survive plus de deux semaines", explique l'agence spatiale. Lors de l'événement du 28 octobre 2021, la dose en orbite lunaire n'était que de 31 milligrays.