Pourquoi de plus en plus de tempêtes solaires vont frapper la Terre dans les prochains mois

Afin d'anticiper aussi tôt que possible ces tempêtes cosmiques, les scientifiques s'appuient sur les observations des satellites. Lancé en mars dernier par la Nasa, le satellite américain d'observation météorologique NOAA GOES embarque à son bord des instruments pour observer l'activité du Soleil, notamment une caméra à rayons X et une autre à rayonnement ultraviolet (EUV). C'est également le cas de la sonde européenne Solar Orbiter, lancée en 2020 et placée en orbite autour du Soleil. Concrètement, ces oiseaux aux ailes d'acier mesurent la température à la surface de la couronne solaire, de manière à détecter les éruptions solaires et lancer des alertes si besoin. De quoi, en théorie, nous prémunir d'une éventuelle catastrophe.