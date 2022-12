Espace : toutes les planètes du système solaire seront visibles cette nuit

"Il faudra attendre longtemps avant de revoir ce phénomène, alors cela vaut la peine de jeter un coup d'œil maintenant", a déclaré auprès de lui le Dr Robert Massey de la Royal Astronomical Society. Le spécialiste recommande de chercher un point de vue le plus dégagé possible, et de tourner les yeux vers le sud-ouest. À l’aide d’un télescope, vous pourrez même observer les lunes de Jupiter. Mais aussi des ensembles de nuage et des marques sombres à sa surface, tout comme au niveau de Mars.

Les plus chanceux sont ceux qui habitent le plus au sud, en particulier dans le sud de l’Europe ou près de l’Équateur, puisqu’ils auront davantage de chance de voir toutes les planètes s’aligner dans le ciel. En France, il sera tout de fois difficile d’obtenir une vue dégagée dans bon nombre de régions : selon Météo-France, le ciel sera particulièrement couvert sur toute la moitié ouest ainsi que le quart Sud-est. Il sera en revanche bien moins chargé sur la côté d’Azur et dans une large part du Nord-est, jusqu’à la région parisienne et le Nord du massif central.