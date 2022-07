Espace : un astéroïde grand comme la tour Eiffel va "frôler" la Terre cette nuit

Si aucun danger n'est à craindre ce samedi soir, cet objet céleste restera sous surveillance des experts. Et pour cause, il suffirait d'un seul astre (ou planète) suffisamment imposant pour dévier légèrement l'orbite de l'astéroïde, grâce à l'attraction gravitationnelle. Résultat, la Nasa et ses cousines européennes surveillent de près les objets célestes les plus imposants.