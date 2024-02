Un satellite européen en fin de vie va rentrer dans l'atmosphère, mais où et quand ?

Cette opération de retombée sur Terre a été entamée en 2011 pour éviter qu'une destruction accidentelle du satellite en orbite ne disperse des débris dans l'espace. Attendue d'ici à quelques jours, la rentrée du satellite ERS-2 peut se produire n'importe où, mais le risque de dommages au sol est infime, assure l'Agence spatiale européenne.

Le ciel va-t-il nous tomber sur la tête ? Un satellite européen d'observation de la Terre, nommé ERS-2, s'apprête à rentrer de manière incontrôlée dans l'atmosphère terrestre, où l’essentiel de l’engin doit brûler, selon l’Agence spatiale européenne (Esa). Si la date du retour – autour du mercredi 21 février, à 12h10, d'après la dernière estimation – est connue ou presque, la zone d’impact d’éventuels débris reste pour l’instant encore indéterminée.

"Au fur et à mesure que nous approchons du jour de la rentrée, nous serons en mesure de prédire l'heure et le lieu (en temps réel sur ce site, ndlr) avec de plus en plus de certitude", indique l'Esa, sur son site internet.

Cette opération de retombée sur Terre, assez rare à l'Esa, a été préparée de longue date afin d'éviter qu’une destruction accidentelle - à la suite d'une collision, par exemple - ne disperse des débris dangereux pour les satellites actifs ou, pire encore, la Station spatiale internationale (ISS) et ses occupants. Sur son site internet, l’Agence spatiale européenne indique qu’elle a procédé à "une série de 66 manœuvres de désorbitation en juillet et août 2011, qui ont permis d’épuiser le carburant restant du satellite et d’abaisser son altitude moyenne de 785 km à 573 km". Depuis, l'engin, hors de contrôle, est retombé graduellement vers la Terre, sous l'effet de la gravité, pour atteindre une altitude d'environ 500 km.

On estime que le plus gros fragment du satellite pouvant rejoindre le sol fait 52 kilos. Henri Laur

En dépit de ces incertitudes, d'après les experts de l'Esa, la probabilité que des débris créent des dommages au sol est infime. "Le risque qu'un morceau du satellite nous tombe sur la tête est estimé à 1 sur 100 milliards", a déclaré, lors d'une conférence de presse, Benjamin Bastida, ingénieur débris spatiaux au Centre européen des opérations spatiales (Esoc), qui suit attentivement la trajectoire de l'engin pour prédire précisément où et quand ses restes tomberont. L'essentiel des 2,5 tonnes de ERS-2 va se consumer en entrant dans l'atmosphère. "On estime que le plus gros fragment du satellite pouvant rejoindre le sol fait 52 kilos", a estimé Henri Laur, qui travaille à la Direction des programmes d'observation de la Terre au sein de l'Esa.

D'autres satellites en fin de vie vont suivre

Ce n'est pas la première fois que l'agence spatiale effectue ce type de manœuvre. Le 28 juillet dernier, un satellite européen chargé d'étudier le mouvement des vents, Aeolus, a connu le même destin, à la différence qu'il était redescendu sur Terre de manière contrôlée car son orbite (300 km) était plus basse que celle de ERS-2. L'engin était retombé dans l'océan Atlantique. Après ERS-2, ce sera au tour de Cluster en septembre, puis d'Integral en décembre. L'Esa a adopté récemment une charte "zéro débris" pour les missions spatiales conçues à partir de 2030. "Nos missions en orbite terrestre sont de plus en plus conçues pour effectuer des rentrées contrôlées en fin de vie, ce qui permet aux opérateurs de cibler avec précision la région de la Terre où ils rentrent", souligne l’agence spatiale.