Une comète sera visible à l'œil nu autour du 1er février, un phénomène rare

Au moment de sa découverte le 2 mars 2022, à l'aide de la caméra de l'instrument Zwicky Transient Facility (ZTF), la comète avait une magnitude apparente - comprendre, une intensité lumineuse - de 17,3. Pour rappel, plus un objet est brillant, plus sa magnitude est faible, voire négative. Après son passage au plus proche du Soleil, le 12 janvier, l’astre pourrait finalement dépasser la magnitude 6, indique la Nasa sur son site internet.

Or, on considère que l'objet le plus sombre que l'œil puisse observer doit être de magnitude 6,5, avec de bonnes conditions d’observation. Si c’est le cas, depuis un endroit abrité de toute pollution lumineuse, la comète apparaîtra comme une tache dans le ciel, en regardant en direction du pôle nord céleste dans la constellation de Camelopardalis, Même si elle ne brille pas suffisamment, il sera toujours possible de l’observer avec des jumelles ou un télescope.