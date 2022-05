Espace : une image du trou noir supermassif au cœur de notre galaxie capturée pour la première fois

Bien qu'il ne soit pas possible de voir techniquement un trou noir en tant que tel, car l'objet est si dense et sa force de gravité si puissante que même la lumière ne peut s'en échapper, sa "silhouette" se distingue sur le cliché, se découpant sur un disque lumineux de gaz. Selon l'équipe de chercheurs qui a révélé la photo - le projet "Event Horizon Telescope" (EHT) -, ce trou noir situé au centre la Voie lactée est quatre millions de fois plus massif que le soleil et se trouve à 27.000 années-lumière de la Terre.

"Nous avons été stupéfaits de voir à quel point la taille de l'anneau correspondait aux prédictions de la théorie de la relativité générale d'Einstein", a déclaré le scientifique du projet EHT, Geoffrey Bower, de l'Institut d'astronomie et d'astrophysique de l'Academia Sinica, à Taipei. "Ces observations sans précédent ont considérablement amélioré notre compréhension de ce qui se passe au centre même de notre galaxie et offrent de nouvelles perspectives sur la façon dont ces trous noirs géants interagissent avec leur environnement", a-t-il souligné dans un communiqué de l'EHT.