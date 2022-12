Une planète courant à sa perte donne un aperçu possible de la fin de la Terre

Des astronomes ont détecté pour la première fois une planète lointaine en train de se rapprocher dangereusement de son étoile vieillissante, selon une étude parue lundi qui donne un aperçu possible de la manière dont la Terre pourrait finir. Située à 2.600 années-lumière de la Terre, Kepler-1658b est une exoplanète - c'est-à-dire une planète en dehors du système solaire - à peu près aussi grosse que Jupiter.

Mais contrairement à cette géante gazeuse éloignée du Soleil, Kepler-1658b orbite autour de son étoile à seulement un huitième de la distance qui sépare notre étoile de Mercure, la planète qui en est la plus proche. Ce "Jupiter chaud" fait le tour de son étoile en moins de trois jours, et cette période de révolution se raccourcit d'environ 131 millisecondes par an, décrit une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters.