Espace : une planète située à 32 années-lumière de la Terre intrigue la Nasa

D'après les scientifiques, celle-ci "est si proche de son étoile mère qu'elle est soumise à un souffle d'énergie constant et torrentiel, qui évapore son atmosphère d'hydrogène". Plus étonnant encore, "lors d'une orbite observée avec le télescope spatial Hubble, la planète semblait ne pas perdre de matière du tout, alors qu'une orbite observée avec Hubble un an et demi plus tard montrait des signes évidents de perte atmosphérique", poursuit la Nasa.

Une variabilité qui étonne les spécialistes. "Nous n'avons jamais vu une fuite atmosphérique passer de totalement indétectable à très détectable sur une période aussi courte lorsqu'une planète passe devant son étoile", a ainsi déclaré l'un d'eux, Keighley Rockcliffe, membre de l'université de Dartmouth College (États-Unis), cité dans le communiqué. "Nous nous attendions vraiment à quelque chose de très prévisible et répété. Mais il s'est avéré que c'était bizarre."