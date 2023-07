Une puissante tempête solaire menace les réseaux électriques et les télécoms ce lundi

Avis de tempête géomagnétique sur la planète Terre ! Trois éruptions solaires survenues dimanche 16 juillet ont déclenché une puissante tempête solaire de catégorie X - le niveau le plus élevé sur l’échelle de classification de ces manifestations céleste -, ce qui pourrait fortement perturber le fonctionnement des réseaux électriques et les télécommunications dans les prochaines heures, prévient l’Institut Ferodov de géophysique appliquée, basé à Moscou en Russie, dont l’alerte a été relayée par l’agence Reuters.

"Si cela arrive, [les Russes] pourront dire : 'Vous voyez on avait raison' ; et s’ils ont tort, tout le monde aura oublié leur prévision", explique Carine Briand, chercheuse au laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique de l'Observatoire de Paris et spécialiste de la physique solaire, contactée par TF1info. "Ce qui est exact, c’est qu’il y a eu trois éruptions [solaires] dimanche d’une intensité notable. Deux d’entre elles (3372 et 3373 dans la photo ci-dessous) pourraient avoir un impact, étant davantage dirigées vers la Terre", ajoute la chercheuse.