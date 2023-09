Mission Osiris-Rex : la Nasa récupère le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté

Prélevé en 2020 sur l'astéroïde Bennu, un échantillon d'environ 250 grammes de matière a été récupéré ce dimanche par la Nasa. Il a été atterri dans le désert de l'Utah, aux États-Unis, à l'issue d'une descente finale suivie avec la plus grande attention à travers l'atmosphère terrestre, sept ans après le décollage de la sonde Osiris-Rex.

La chute, observée par une série de capteurs de l'armée, était censée être freinée par un duo de parachutes successifs. Un problème technique est toutefois survenu, puisque le parachute principal s'est déployé plus haut que prévu. La capsule s'est alors posée un peu plus tôt que ce qu'avaient prévu les ingénieurs. L'échantillon d'astéroïde récupéré, le premier pour l'agence spatiale américaine, est nettement plus lourd que les deux rapportés par le passé par des missions japonaises.