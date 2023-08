Voyager 2 : la Nasa a rétabli les communications avec sa sonde grâce à un "cri interstellaire"

Lancé dans l'espace en 1977 et actuellement situé à 19,9 milliards de kilomètres de la Terre, l'engin "opère normalement" et est bien restée "sur sa trajectoire attendue". En 2018, il avait quitté la bulle protectrice du Soleil, appelée l'héliosphère, pour entrer dans l'espace interstellaire. Avant cela, Voyager 2 était devenu la seule sonde à avoir réalisé un survol d'Uranus et de Neptune. Comme sa jumelle, Voyager 1, elle emporte des enregistrements de sons et d'images de la Terre sur des plaques en or et en cuivre.