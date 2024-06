Une urne contenant cinq litres de liquide a été découverte dans une tombe romaine dans le jardin d'une famille espagnole en 2019. Les chercheurs ont découvert qu'il s'agissait de vin blanc. Vieux de plus de 2000 ans, il s'agit du vin le plus vieux du monde découvert sous la forme liquide.

C'est un vin qui ressemble à ceux produits en Andalousie, mais qui s'avère vieux de plus de 2000 ans. Des scientifiques espagnols ont découvert le vin conservé sous forme liquide le plus vieux du monde, ont-ils rapporté dans la revue Journal of archaeological science: Reports.

La découverte de ce liquide rougeâtre relève du pur hasard. En 2019, une famille effectuait des travaux dans sa maison située à Carmona, en Andalousie, quand elle a découvert une tombe romaine creusée dans la roche renfermant huit niches funéraires, dont six contenaient des urnes, raconte le Guardian. "Il s'agit d'un tombeau englouti qui a été creusé dans la roche, ce qui lui a permis de rester debout pendant 2000 ans", a expliqué José Rafael Ruiz Arrebola, chimiste à l'Université de Cordoue. Celui qui a dirigé l'analyse du vin a aussi salué "le civisme des propriétaires de la maison qui ont immédiatement appelé le service archéologique de la ville".

S'il s'agit selon lui d'une tombe "incroyablement inhabituelle", c'est parce qu'elle n'a pas été pillée. "Les Romains étaient fiers, même morts, et avaient l'habitude de construire des monuments funéraires, tels que des tours, au-dessus de leurs tombes pour que les gens puissent les voir. Ils voulaient rester dans la mémoire des gens", a-t-il expliqué.

Du vin blanc, malgré sa couleur

Dans cette tombe à l'abri des regards, les scientifiques ont découvert des ossements humains, un flacon de parfum ou encore un anneau en or et cette fameuse urne remplie de cinq litres de liquide rougeâtre. Après avoir établi qu'il ne s'agissait ni d'un liquide lié à un phénomène de condensation ou d'inondation, les universitaires de Cordoue ont recherché des biomarqueurs pour identifier la substance.

Les analyses ont montré la présence de sept polyphénols de vin, des molécules similaires à celles qui composent les vins produits en Andalousie. L'absence d'acide syringique, un composé qui se forme lors de la décomposition du pigment principal des vins rouges, a permis d'établir que le liquide découvert s'apparentait à du vin blanc.

"Cela a été spectaculaire pour nous, car nous sommes tous passionnés par le monde de la chimie archéologique" a partagé José Rafael Ruiz Arrebola avant d'ajouter : "Et de toute façon, ce n’est pas tous les jours qu’on découvre le plus vieux vin du monde."

S'il assure que le liquide n'est pas toxique, le chercheur n'a pas osé le gouter, rappelant que ce vin "a passé 2000 ans en contact avec le corps incinéré d'un Romain mort". "Je préférerais que quelqu'un d'autre l'essaye en premier", a-t-il ajouté. Avant cette récente découverte, c'est un vin daté d'environ 325 après Jésus-Christ découvert en 1867 dans une tombe romaine en Allemagne qui semblait être le vin le plus ancien conservé sous forme liquide.