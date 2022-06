Une imprimante 3D permet de réaliser la première greffe d’une oreille à partir de cellules humaines

L’opération a été réalisée par les équipes d’Arturo Bonilla, fondateur d’un institut spécialisé dans le traitement de cette malformation, au Texas. "En tant que médecin ayant traité des milliers d'enfants atteints de microtie à travers le pays et le monde, je suis enthousiasmé par cette technologie et ce qu'elle pourrait signifier pour les patients et leurs familles", a déclaré le chirurgien. Pour réaliser cette prouesse, une empreinte 3D de l’autre oreille est faite ainsi qu’une collecte des cellules du cartilage.